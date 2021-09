Torino, il tifo organizzato diserterà il derby con la Juventus: "Forti restrizioni che snaturano il nostro essere ultras"

Niente derby per gli ultras del Torino. I gruppi della tifoseria organizzata della Curva Maratona diserteranno lo stadio Olimpico 'Grande Torino' per la sfida contro la Juventus di sabato 2 ottobre per protestare contro l'obbligo di Green pass.

"Non intendiamo accettare - spiegano in una nota - le forti restrizioni che snaturano il nostro essere ultras e che porterebbero ulteriori multe e diffide insensate. Per tali ragioni rientreremo nella nostra curva, da sempre cuore pulsante del tifo, solo quando sarà possibile per tutti tornare a viverla con calore e l'unione che la contraddistinguono".

"Pertanto - aggiungono gli ultras del Torino - sproniamo i tifosi del Toro ad alzarsi dal divano, lasciare stare i social e unirsi a noi per sostenere la nostra amata maglia e per vivere il vero spirito della Maratona".

Gli ultras venerdì primo ottobre inciteranno la squadra fuori dal campo degli allenamenti, mentre il giorno del derby, come è già avvenuto nelle precedenti partite casalinghe, si ritroveranno fuori lo stadio.