Vince ancora il Milan, che contro lo Spezia continua la sua rincorsa alla vetta. Contro i liguri i rossoneri vincono per 2-1. Porta in vantaggio gli uomini di Pioli Daniel Maldini al 48', figlio di Paolo e nipote di Cesare. All'80' Verde porta il risultato in parità e pregusta un punto per il suo Spezia, ma Brahim Diaz all'87 spezza i sogni bianconeri.