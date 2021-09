Serie A, Venezia-Torino 1-1: a Brekalo risponde Aramu

Chiuso anche il posticipo del lunedì sera di questa sesta giornata di Serie A: Venezia e Torino pareggiano per 1-1. Il primo tempo si chiude a reti inviolate, ma al 10' della ripresa Brekalo rompe l'equilibrio e porta in vantaggio gli uomini di Juric. Al minuto 77 altra svolta della partita: fallo da espulsione in area di Djidji, con conseguente rigore al Venezia trasformato da Aramu. Il risultato non cambia più.

Il Venezia si porta dunque a 4 punti in classifica, rimanendo però invischiato nella zona retrocessione. 8 punti in graduatoria, invece, per la squadra granata, che aggancia Juventus e Bologna.