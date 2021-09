Serie A, Venezia-Spezia 1-2: la rete di Bourabia per la vittoria in extremis degli ospiti

Si chiude l'unica partita disputata alle 15.00 della quarta giornata di campionato: lo Spezia vince 2-1 sul campo del Venezia in extremis. Sono gli ospiti a portarsi in vantaggio al 13' con la rete di Bastoni, ma nella ripresa Ceccaroni pareggia i conti. Allo scadere, in pieno recupero, Bourabia firma il 2-1 per i liguri, che salgono a 4 punti in classifica. La squadra di Zanetti resta a quota 3.