Serie A: Sassuolo-Torino 0-1. Pjaca regala i 3 punti agli uomini di Juric

Risultato bugiardo, almeno nelle dimensioni, quello maturato al termine del match tra Sassuolo e Torino. Dopo 90' in cui sono fioccate le occasioni - soprattutto per i granata, pur non mancando quelle per i padroni di casa - alla fine Juric e i suoi la spuntano grazie allo 0-1 siglato da Marko Pjaca. L'attaccante croato, entrato dalla panchina, ha firmato il tabellino al minuto 83.

Il Torino sale dunque momentaneamente all'ottavo posto in classifica - quota 6 punti - scavalcando proprio il Sassuolo, che rimane a quota 4 in undicesima posizione.