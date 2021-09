Serie A, Sampdoria-Napoli 0-4: i partenopei tornano al primo posto. La Lazio pareggia ancora: è 1-1 con il Torino

Il Napoli non si ferma più: altra vittoria ed altro 0-4 per gli uomini di Spalletti, trascinati da un super Osimhen. Alla festa si sono iscritti anche Fabian Ruiz e Zielinski. I partenopei volano e tornano al primo posto in classifica con 15 punti, frutto di 5 vittorie su 5. La Sampdoria invece si trova al tredicesimo posto con 5 punti. La Lazio si ferma ancora e non riesce a strappare i tre punti allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il match è terminato sul punteggio di 1-1 ed al gol di Pjaca ha risposto Immobile, che ha trasformato un rigore al minuto 91. I biancocelesti sono al settimo posto con 8 punti, il Torino invece ne ha collezionati 7 ed è imbattuto da tre partite.