Serie A: poker Napoli all'Udinese, azzurri primi a punteggio pieno

4 gol stasera, 4 vittorie su 4 in campionato. Il Napoli approfitta delle frenate di Inter, Milan e Roma e conquista il primo posto in solitaria del campionato. Il posticipo che chiude il quarto turno di Serie A è senza storia: l'undici di Spalletti passa 4-0 alla Dacia Arena contro l'Udinese, avversaria della Roma nel prossimo turno. Due reti per tempo, nella prima frazione a segno Osimhen (24') e Rrahmani (35'), nella ripresa reti di Koulibaly (52') e Lozano (83').