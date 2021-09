Serie A: Pellegrini inserito nella 'top 11' della 3a giornata (FOTO)

Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma di José Mourinho, è stato inserito nella top 11 della 3a giornata del campionato di Serie A secondo whoscored. Il giocatore si è reso protagonista di una grande prestazione in cui è stato autore dell'assist per il gol di Bryan Cristante. Presenti anche Silvestri dell'Udinese tra i pali; Calabria del Milan, Bremer del Torino, Nuytinck dell'Udinese e Cambiaso del Genoa in difesa; Politano del Napoli, Lukic e Ansaldi del Torino a centrocampo; attacco guidato da Rebic del Milan e Vlahovic della Fiorentina.





?? Serie A team of the week pic.twitter.com/DcnpU4I2eR — WhoScored.com (@WhoScored) September 14, 2021