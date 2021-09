Serie A, Milan-Venezia 2-0: i rossoneri agganciano l'Inter al primo posto. L'Empoli batte il Cagliari per 2-0

Il Milan di Pioli dopo il pareggio in casa della Juventus torna alla vittoria e riconquista, a pari merito con l'Inter, la prima posizione in classifica. I rossoneri si impongono in casa per 2-0 contro il Venezia, grazie alle reti nel secondo tempo di Brahim Diaz e di Hernandez. Il Milan torna così temporaneamente al primo posto in classifica con l'Inter a 13 punti, in attesa della gara del Napoli di domani pomeriggio. Il Venezia resta invece terzultimo a 3 punti. Nella serata di oggi anche l'Empoli è sceso in campo in casa del Cagliari, conquistando un'importante vittoria per 2-0 grazie alle reti di Di Francesco e di Stulac. Con questa vittoria i toscani salgono all'undicesimo posto con 6 punti, mentre il Cagliari di Mazzarri resta penultimo con 2 punti.