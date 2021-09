Serie A, Milan-Lazio 2-0: rossoneri a punteggio pieno. Tensione a fine gara Sarri-Saelemaekers, rosso al tecnico

Punteggio pieno dopo tre partite in campionato per il Milan di Pioli che a San Siro batte 2-0 la Lazio di Sarri, ferma a 6 punti in classifica. Nel finale del primo tempo Rafael Leao sigla il vantaggio infilando Reina col piatto destro, mentre Kessie, dopo aver guadagnato un calcio di rigore dopo un contatto con Immobile, fallisce l'occasione del raddoppio dal dischetto colpendo la traversa. Nella ripresa Ibrahimovic, subentrato, firma il 2-0 finale su assist di Rebic.

Nervosismo a fine gara tra Maurizio Sarri e Saelemaekers con il tecnico biancoceleste che più volte ha ripetuto "serve rispetto" al rossonero, secondo la ricostruzione del sito, e che ha rimediato il cartellino rosso mostrato dall'arbitro Chiffi. A seguire l'intervento dei giocatori in campo e delle panchine ha portato la calma.

(gianlucadimarzio.com)

