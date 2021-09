Serie A: Milan-Juventus 1-1. Rebic risponde a Morata, bianconeri al terz'ultimo posto

Finisce 1-1 il big match della domenica di Serie A tra Milan e Juventus. Ad andare avanti è subito la squadra di Allegri con Morata che colpisce dopo 4'. Nella ripresa, al 76' ecco il pareggio di Rebic su assist di Tonali, che fissa l'1-1 finale. 2 punti in 4 partite per la Juventus che attualmente è al terz'ultimo posto, i rossoneri invece salgono a 10, superando la Roma, e aggrappandosi all'Inter prima. Domani chiuderà il turno Udinese-Napoli.