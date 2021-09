Serie A: l'Inter rimonta la Fiorentina e torna in testa. L'Atalanta passa con il Sassuolo

Altre due partite del quinto turno di Serie A e vittorie per le big in campo. L'Inter va sotto al Franchi poi rimonta e, aspettando il Napoli, riconquista il primo posto in classifica. I nerazzurri battono per 3-1 la Fiorentina. Viola in vantaggio nel primo tempo con Sottil (23'), nella ripresa succede tutto in 3 minuti: Darmian (52') pareggia i conti e Dzeko (55') firma la rete del sorpasso. Nel finale la Fiorentina resta in 10 uomini per l'espulsione di Nico Gonzalez e Perisic (87') chiude il match per l'Inter. La formazione di Inzaghi sale così a 13 punti e torna momentaneamente in vetta.

A Bergamo l'Atalanta batte con lo stesso punteggio il Sassuolo e aggancia il Milan a quota 10 punti. Bergamaschi avanti con Gosens dopo soli 3 minuti, alla mezz'ora (37') raddoppia Zappacosta, poi accorcia le distanze Berardi (44').