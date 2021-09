Serie A, Lazio-Cagliari 2-2: Cataldi nel finale trova il pari

Dopo la sconfitta per mano del Milan, la Lazio pareggia in casa contro il Cagliari di Mazzarri, al debutto sulla panchina dei sardi: termina 2-2 all'Olimpico. Immobile firma il vantaggio biancoceleste allo scadere del primo tempo, ma ad inizio ripresa Joao Pedro ristabilisce l'equilibrio e al 62' l'ex Keita Balde ribalta il risultato. È Cataldi all'83' a regalare il pari a Sarri, a quota 7 punti in classifica. Il Cagliari si porta a 2 punti.