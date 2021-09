Serie A, Juventus-Sampdoria 3-2: seconda vittoria di fila per i bianconeri

Con lo stesso risultato nello scorso turno contro lo Spezia la Juventus supera in casa la Sampdoria imponendosi per 3-2. La Juve apre il match con la rete di Dybala al 10', poi costretto a lasciare il campo per infortunio, e raddoppia al 43' con un rigore siglato da Bonucci. Sempre sul finire del primo tempo Yoshida di testa accorcia le distanze. Nella ripresa Locatelli firma il 3-1, infine arriva il gol di Candreva all'83' per il 3-2 finale dei bianconeri. Con questo successo la Juventus sale ad 8 punti, la Samp resta a 5.