Serie A: Inter fermata dalla Samp, 2-2 a Marassi

Niente punteggio pieno per l'Inter, frenata a Marassi. I campioni d'Italia in carica pareggiano 2-2 in casa della Sampdoria. Doppio vantaggio e raggiunti due volte: nel primo tempo apre le marcature Dimarco (18'), poi risponde Yoshida (33'). A ridosso dell'intervallo nuovo vantaggio nerazzurro firmato Lautaro Martinez (44'), la formazione di D'Aversa trova però di nuovo il pari nella ripresa con Augello (47').