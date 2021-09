Serie A, Empoli-Sampdoria 0-3: doppietta di Caputo e tris di Candreva

La Sampdoria, dopo il pari con l'Inter, nella 4a giornata di campionato si impone 3-0 in casa dell'Empoli. Dopo mezz'ora di equilibrio sblocca il match la rete di Ciccio Caputo, che raddoppia al 52'. Nella ripresa c'è spazio anche per il tris di Antonio Candreva. La squadra di D'Aversa si porta a 5 punti in classifica, l'Empoli resta a 3.