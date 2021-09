Serie A, anche il Genoa diventa americano: Preziosi vende al fondo 777Partners

Roma, Milan, Spezia e ora anche il Genoa: sbarca in Serie A una nuova proprietà americana. Enrico Preziosi ha ceduto il club rossoblu al fondo di investimenti americano 777Partners. L'operazione, avviata alcuni mesi e per la quale era stata messa in atto la due diligence lo scorso agosto, ha visto un primo fondamentale passaggio proprio oggi con il pagamento di una prima tranche che, secondo fonti vicino alle parti, dovrebbe essere di circa 20 milioni di euro.

A passare di mano sarà l'intero pacchetto azionario anche se Preziosi inizialmente rimarrà legato alla sua ex società con un incarico istituzionale. Preziosi aveva salvato il Genoa dal fallimento nel 2003, riportandolo in Serie A nel 2007 e da allora ha mantenuto sempre la massima categoria.