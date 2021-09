Prima del match di campionato tra Sassuolo e Torino, è intervenuto ai microfoni della piattaforma di broadcasting Maxime Lopez, jolly del centrocampo neroverde. Il calciatore è tornato anche sulla recente sconfitta subita in casa della Roma: "I complimenti per il match contro i giallorossi? Abbiamo fatto una grande partita, ma non siamo riusciti a vincere. C’è stata un po’ di delusione, stasera dobbiamo portare a casa i 3 punti".

(Dazn)