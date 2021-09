Sassuolo, doppia seduta verso la Roma: palestra e tecnica al mattino, tattica e partitella al pomeriggio

Doppia seduta per il Sassuolo in vista della sfida contro la Roma, in programma domenica sera allo stadio Olimpico. La squadra si è allenata allo Stadio Ricci svolgendo messa in azione, lavoro di forza in palestra, trasformazione sul campo ed esercitazioni tecniche specifiche, come riporta il sito del club. Nel pomeriggio i neroverdi sono tornati al centro sportivo dove sono stati impegnati con esercitazioni tecnico-tattiche e partitella su campo ridotto.

Domani è prevista una seduta pomeridiana al Mapei Football Center.

(sassuolocalcio.it)

