Sassuolo, Dionisi: "Si può essere poco efficaci come con la Roma, ma contro avevamo il portiere della Nazionale portoghese e difensori forti"

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Torino. Il tecnico neroverde, tra le altre cose, ha ricordato anche la partita persa domenica sera in casa della Roma di José Mourinho. Queste le sue parole.

Cosa resta dopo Roma?

Resta la prestazione e in più il risultato, ma non possiamo accontentarci anche se la prestazione dà consapevolezza ma se si fanno buone prestazioni bisogna anche ottenere buoni risultati. Bisogna parametrarci anche agli avversari. Non abbiamo fatto una prestazione negativa alla prima, con la Roma la prestazione è stata migliore rispetto alla prima e rispetto alla seconda con la Sampdoria, fermo restando che il risultato non è stato positivo. Nel bagaglio dobbiamo mettere risultato e prestazione: non siamo soddisfatti del risultato, siamo soddisfatti della prestazione.

Abbondanza in attacco?

Bisogna lavorare su tutto. Abbiamo tanta qualità in avanti. Dal primo giorno che sono diventato allenatore del Sassuolo che mi dicono 'è consapevole di avere tanti giocatori forti in avanti' e non mi lamento perché siamo veramente forti in avanti. Si può creare di più o di meno, delle volte si è più efficaci come col Verona e altre volte meno come con la Roma, poi dipende anche da chi si ha di fronte e c'era di fronte il portiere della Nazionale portoghese e difensori forti. Potevamo essere un pochino più efficaci, quello che non sono riusciti a fare a Roma, mi auguro, spero e penso che riusciranno a farlo domani col Torino.

(sassuolocalcio.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE