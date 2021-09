Manca davvero pochissimo al match tra Roma ed Udinese. Con l'uscita della distinta ufficiale, si è visto che all'appello mancano tre giocatori della Roma, ovvero Villar, Bove e Tripi. Mourinho ha scelto di mandare i tre calciatori in tribuna e di non portarli in panchina con sé.

