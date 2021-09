Roma-Udinese, domani alle 13 la conferenza stampa di Mourinho

La Roma ha iniziato a preparare nella giornata di oggi la partita di giovedì sera contro l'Udinese, valida per la quinta giornata della Serie A 2021/2022. I giallorossi arrivano dalla sconfitta in casa dell'Hellas Verona per 3-2 e gli uomini di José Mourinho vogliono subito rialzare la testa tornando alla vittoria e caricandosi in vista del derby contro la Lazio di domenica. Per presentare la gara contro i bianconeri nella giornata di domani alle 13 dalla sala stampa di Trigoria parlerà proprio lo Special One, nella consueta conferenza stampa prepartita.