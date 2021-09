Roma-Sassuolo: Pellegrini e Smalling verso il recupero

Dopo il sospiro di sollievo tirato in casa Roma per le condizioni di Zaniolo - solo una contusione rimediata in nazionale per il classe '99 - potrebbero esserci altre due buone notizie per Josè Mourinho in vista del match di domenica contro il Sassuolo. Stando a quanto riporta il portale specializzato, infatti, per la sfida contro i neroverdi dovrebbero recuperare anche Chris Smalling - che ha saltato le prime due di campionato per problemi fisici - e Lorenzo Pellegrini, che aveva abbandonato anzitempo il ritiro della nazionale azzurra.

