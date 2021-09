Roma-Sassuolo, Mancini: "Il Sassuolo fa un grande calcio, ma oltre il gol annullato non ci sono state grosse parate di Rui Patricio"

La Roma chiude in vantaggio il primo tempo in casa contro il Sassuolo grazie alla rete di Bryan Cristante, che sfrutta uno schema da calcio piazzato. Al duplice fischio è Gianluca Mancini a presentarsi ai microni dei cronisti per commentare i primi 45 minuti di gioco. Queste le sue parole.

Siete in vantaggio, ma la gara è stata dura...

Si, lo sapevamo. Il Sassuolo fa un grande calcio, ha un grande allenatore e ha dimostrato la sua identità. Loro hanno creato ma oltre il gol non ci sono state grosse parate di Rui Patricio.