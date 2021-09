Roma-Sassuolo: gara vicina al sold out. Circa 600 biglietti ancora disponibili

Si va verso il tutto esaurito in vista della gara di domenica sera che vedrà la Roma di José Mourinho scendere in campo contro il Sassuolo. Stando alle informazioni raccolte dalla redazione de LaRoma24.it, per raggiungere il sold out di posti disponibili, che sono la metà di quelli che normalmente l'Olimpico mette a disposizione a causa del Covid-19, mancherebbero ancora circa 600 tagliandi.

? Vicinissimi al sold out per #RomaSassuolo ma ancora qualche tagliando disponibile per curva nord, distinti nord e Monte Mario.

Circa 600 biglietti ancora a disposizione#asroma ??? — laroma24.it (@LAROMA24) September 11, 2021