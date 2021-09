Roma-Sassuolo, Bove fuori dalla panchina per scelta tecnica. Kumbulla out per gastroenterite

La Roma è in campo all'Olimpico contro il Sassuolo, per la terza giornata della Serie A 2021/2022. I giallorossi, stando alla distinta ufficiale rilasciata prima dell'inizio della partita, non potranno contare su Bove e Kumbulla. Come riportato su Twitter dal giornalista Jacopo Aliprandi, il centrocampista è rimasto fuori per scelta tecnica. Il difensore invece è out a causa di una gastroenterite.

? #Bove e #Kumbulla fuori anche dalla panchina. Il centrocampista assente per scelta tecnica (max 12 giocatori in panchina). Il difensore out invece per una gastroenterite.#ASRoma #RomaSassuolo — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) September 12, 2021