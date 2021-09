ROMA-SASSUOLO: arbitra Sozza

Sarà Simone Sozza, classe 1987, ad arbitrare la sfida tra Roma e Sassuolo in programma per la 3a giornata di Serie A. Con il fischietto di Seregno, nella provincia di Monza e Brianza, ci saranno Tolfo e Vono come assistenti. Volpi sarà il IV uomo con Abisso e Mondin rispettivamente Var e Avar dell'incontro calendarizzato per domenica alle 20.45 allo Stadio Olimpico.

ATALANTA – FIORENTINA Sabato 11/09 h. 20.45

MARINI

DI IORIO – SCARPA

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: BINDONI

BOLOGNA – H. VERONA Lunedì 13/09 h. 20.45

PEZZUTO

BACCINI – BERCIGLI

IV: COSSO

VAR: NASCA

AVAR: PRETI

CAGLIARI – GENOA h. 15.00

PAIRETTO

RANGHETTI – PERROTTI

IV: MIELE G.

VAR: DI PAOLO

AVAR: CAMPLONE

EMPOLI – VENEZIA Sabato 11/09 h. 15.00

RAPUANO

PAGANESSI – MUTO

IV: MARCHETTI

VAR: GHERSINI

AVAR: BRESMES

MILAN – LAZIO h. 18.00

CHIFFI

LIBERTI – GALETTO

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ALASSIO

NAPOLI – JUVENTUS Sabato 11/09 h. 18.00

IRRATI

PASSERI – COSTANZO

IV: AYROLDI

VAR: MARIANI

AVAR: MELI

ROMA – SASSUOLO h. 20.45

SOZZA

TOLFO – VONO

IV: VOLPI

VAR: ABISSO

AVAR: MONDIN

SAMPDORIA – INTER h. 12.30

ORSATO

PERETTI – PAGLIARDINI

IV: BARONI

VAR: NASCA

AVAR: GIALLATINI

SPEZIA – UDINESE h. 15.00

GUIDA

ROSSI L. – PALERMO

IV: MINELLI

VAR: VALERI

AVAR: COLAROSSI

TORINO – SALERNITANA h. 15.00

AURELIANO

CECCONI – MOKHTAR

IV: MERAVIGLIA

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI

