Roma al palo: giallorossi primi in Europa con il Barcellona per legni colpiti

In Roma-Udinese è arrivato il quinto palo colpito dai giallorossi. La chance per sbloocare il match è arrivata sulla testa di Zaniolo nei primi minuti, cross di Cristante deviato però sul montante alla sinistra di Silvestri. Come segnala Opta Sports nessuno oltre al Barcellona (sempre 5) ha colpito più legni nei maggiori campionati europei.





5 - Nessun squadra ha colpito più legni della #Roma nei cinque grandi campionati europei 2021/22 (cinque al pari del Barcellona). Maledizione.#RomaUdinese #serieA — OptaPaolo ? (@OptaPaolo) September 23, 2021