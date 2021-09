Napoli-Venezia: sanzionati 30 tifosi partenopei senza mascherina

Allo stadio per vedere Napoli-Venezia senza rispettare il distanziamento e senza indossare la mascherina: la Questura di Napoli ha comminato 30 sanzioni amministrative ad altrettanti supporter azzurri che hanno assistito al match di calcio dello scorso 22 agosto nel Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Si tratta di tifosi che non indossavano i dispositivi di protezione individuale e che nelle due curve hanno occupato posti diversi da quelli indicati nel biglietto, non rispettando così il posizionamento a scacchiera previsto per il contenimento della pandemia da Covid-19.

La Questura ha anche denunciato otto tifosi che, in occasione della stessa partita hanno scavalcato le recinzioni che separano il settore inferiore da quello superiore della curva B. Nei confronti di questi ultimi otto supporter è stata avviata anche la procedura per l'emissione del DASPO.