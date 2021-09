Mourinho, sconfitta al debutto in un derby: non succedeva dal 2011 con Luis Enrique

Sconfitta per la Roma che nel derby non va oltre il 3-2. Dopo il doppio schiaffo della Lazio, i giallorossi accorciano le distanze per poi subire ancora. La successiva rete di Veretout su rigore non serve a portare a casa dei punti. Josè Mourinho diviene così il primo allenatore a rimediare una sconfitta al debutto nel derby dopo 10 anni. L'ultimo era stato Luis Enrique nel 2011.