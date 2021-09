Mourinho: domani alle 15 la conferenza stampa

Il ritorno al campionato dopo la pausa per le Nazionali e la fine del calciomercato, la sfida al Sassuolo, la possibilità di infilare la 5a vittoria consecutiva da inizio stagione e, come non bastasse, le 1000 panchine per Mourinho. Tanti i temi in vista della ripresa della Serie A, con il tecnico portoghese che ne parlerà domani, alle 15, in conferenza stampa.