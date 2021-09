Milan, Pioli: "In Serie A tutti i club sono potenzialmente fortissimi, Roma compresa"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato nella giornata di ieri alcune dichiarazioni a margine dell'evento Campioni sotto le stelle in cui, tra le altre cose, ha parlato della competizione all'interno della Serie A e delle squadre che lotteranno fino al termine del campionato, tra cui c'è anche la Roma di José Mourinho. Queste le sue parole: "Il Milan che sto allenando, come ho spiegato anche ai giocatori con convinzione, è il Milan più forte che ho mai allenato. I ragazzi sono cresciuti tanto e sono più consapevoli e individualmente più forti. In Italia sono tutte potenzialmente fortissime, Inter, Juventus, Roma, Napoli, Atalanta e Lazio, noi compresi. Adesso arriveranno le coppe, che sicuramente qualche cosa porteranno via a qualche squadra. Dobbiamo provare a pensare di poter vincere ogni singola partita poi alla fine vedremo dove saremo riusciti ad arrivare".

(milannews.it)