Milan-Lazio: aperta un'indagine dalla Procura Figc sui cori razzisti a Bakayoko

Come fa sapere il sito della Federcalcio è stata aperta un'indagine per i cori razzisti dei tifosi biancocelesti nei confronti del milanista Bakayoko in occasione di Milan-Lazio del weekend scorso. "La Procura Federale ha aperto un’indagine a carico della SS Lazio in seguito alla denuncia presentata dall’AC Milan per cori di matrice discriminatoria dei tifosi biancocelesti ai danni del calciatore Bakayoko nel corso della gara Milan-Lazio del 12 settembre scorso - si legge nel comunicato -. La Procura sta acquisendo i video della partita e gli atti in possesso della Questura di Milano".

