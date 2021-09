Lazio, trauma distrattivo per Zaccagni: out per il derby

Brutte notizie in casa Lazio, si ferma infatti l'ultimo acquisto Mattia Zaccagni che salterà quasi certamente il derby contro la Roma di domenica. Ecco il comunicato diramato dal club biancoceleste in merito alle condizioni del giocatore: "Lo Staff Medico comunica che il calciatore Mattia Zaccagni durante l’incontro di calcio Lazio-Cagliari ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività".

(sslazio.it)