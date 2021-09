Lazio, Tare: "Derby? Mourinho deve imparare ad accettare la sconfitta, episodi contro di noi"

SKY SPORT - Dopo le parole del General Manager giallorosso Tiago Pinto nel prepartita di Zorya-Roma, arriva anche il commento del ds Lazio Igli Tare sul derby disputato domenica: "Non mi piace quello che Mourinho ha detto nel post partita, si deve imparare anche ad accettare la sconfitta e a tirare fuori il meglio, come hanno fatto con la vittoria di oggi. Basta analizzare episodio per episodio per vedere che non c'è stato nessun errore arbitrale a sfavore della Roma, anzi c'è stato nei confronti della Lazio. Ho sentito Tiago Pinto...Voi siete esperti, il rigore su Zaniolo non c'era perché era in fuorigioco. E neanche l'espulsione di Leiva perché era fallo di Mkhitaryan su di lui. Il terzo errore è il calcio di rigore su Zaniolo: l'ha visto solo Irrati al Var...".