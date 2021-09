Lazio-Roma: discorso di Mourinho in campo, poi squadra sotto la Curva Sud (FOTO e VIDEO)

Dopo il ko per 3-2 nel derby, José Mourinho è entrato sul terreno di gioco chiamando a raccolta tutta la squadra, disposta in cerchio: dopo un breve discorso del tecnico portoghese, ai giocatori si sono diretti sotto la Curva Sud per applaudire i tifosi romanisti presenti sugli spalti.

? #Mou chiama la squadra in cerchio. 2' di discorso appena Guida ha fischiato la fine del match. Poi tutti sotto la #curvasud ad applaudire il tifo romanista di oggi#derby #asroma ??? pic.twitter.com/fDEJfyi4f5 — laroma24.it (@LAROMA24) September 26, 2021