Non può scendere in campo a causa della squalifica rimediata nell'ultima giornata per somma di ammonizioni, ma non ha voluto far mancare la propria vicinanza ai compagni che sono stati schierati contro la Lazio. Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma di José Mourinho, ha infatti preso posto in tribuna per seguire la partita e sostenere i giallorossi in questo derby.