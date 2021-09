Lazio-Roma, l'ex arbitro Bergonzi: "Contatto Zaniolo-Hysaj? Non può non essere rigore"

CENTRO SUONO SPORT - Intervenuto sulle frequenze dell'emittente radiofonica nel corso della trasmissione 'Borderò', l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha commentato la direzione arbitrale del derby tra Lazio e Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Con il VAR come si fa non fischiare quel rigore su Zaniolo?

Io non ho avuto la fortuna di dirigere con l’ausilio del VAR e mi sarebbe piaciuto. Quello è un errore di Guida perché era posizionato benissimo e non ha visto che il giocatore della Lazio si appoggia totalmente su Zaniolo e lo fa cadere a terra, l’azione dopo Pedro fa il 2 a 0 e il VAR non so perché non interviene. Chi mastica un po’ di calcio non può dire che quello non è calcio di rigore.

Guida non ha avuto coraggio di ribaltare la decisione?

Per arrivare a quei livelli il coraggio lo devi avere, forse gli è mancata la freddezza di ribaltare una situazione di campo perché avrebbe dovuto annullare il secondo gol di Pedro ed assegnare un calcio di rigore.