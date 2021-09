Lazio-Roma, da domani possibilità di esercitare il diritto di prelazione per la Curva Sud e i Distinti Sud

La Roma attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noto attraverso un comunicato che nella giornata di domani sarà possibile per gli abbonati della stagione 2019/2020 esercitare il diritto di prelazione per la gara del 26 settembre contro la Lazio per i settori della Curva Sud e dei Distinti Sud. Questa possibilità di prelazione sarà valida fino al 20 settembre alle 14:00. Come riportato dalla nota: "Per esercitare la prelazione solo online su sito ufficiale Vivaticket sarà sufficiente inserire il PNR o il numero dell’abbonamento nel campo “Codice Coupon” in fase di acquisto. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per singola transazione. Considerata la capienza massima consentita del 50%, non sarà garantita la possibilità di confermare il proprio posto. L’eventuale vendita libera, solo online, avrà inizio dalle ore 16:00 di lunedì 20 settembre 2021. In questa fase potranno essere acquistati fino a un massimo di 4 biglietti a transazione". Di seguito i prezzi per i settori giallorossi.

Distinti sud ovest (15/17) 40 €

Curva sud (18/19 - 20/21) 40 €

Distinti sud est (22-24) 40 €

(asroma.com)

