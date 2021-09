La Roma si prepara a scendere in campo domani sera contro il CSKA Sofia, per la prima gara del girone di Conference League, ma nella Capitale già si pensa alla partita che andrà in scena all'Olimpico contro la Lazio il 26 settembre. La società biancoceleste ha diramato una nota con la quale annuncia che a partire dalla giornata di domani alle 16:00 sarà possibile per i tifosi giallorossi acquistare i tagliandi per la tribuna Tevere e la tribuna Monte Mario.

(sslazio.it)

