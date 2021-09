Lazio, Immobile: «Derby da giocare col coltello tra i denti»

"Non sono particolarmente felice, bisogna lavorare di più e non avere paura di giocare. Sembra che scendiamo in campo timorosi nonostante siamo migliorati in fase difensiva nelle ultime partite". Ciro Immobile non nasconde la delusione per l'1-1 con il Torino. L'attaccante della Lazio guarda al derby con la Roma di domenica prossima: "Sarebbe un bel passo avanti portare a casa una vittoria. Il derby va giocato con il coltello tra i denti, siamo convinti che possiamo farcela ma deve scattare da dentro di noi. Il mister e lo staff sta facendo il massimo, noi lo dobbiamo seguire. Il derby è sempre una partita a sé, i tifosi si aspettano grandi cose e noi dobbiamo rispondere sul campo. Va affrontata al mille per cento e dobbiamo essere pronti mentalmente e fisicamente".

(sky sport / dazn)