Lazio, Hysaj: "Testa al Torino, non pensiamo al derby"

Alla vigilia del match di campionato tra Torino e Lazio, ma con il derby della Capitale già nell'aria, è intervenuto in conferenza stampa Elseid Hysaj, terzino della compagine biancoceleste. Queste le sue parole in conferenza stampa in merito alla partita di domenica contro la Roma: "Nessuno di noi ne parla ancora. Prima c'è il Torino e abbiamo visto che non dobbiamo mai sottovalutare gli avversari".