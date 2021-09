Juventus, infortuni per Dybala e Morata: entrambi in dubbio per la sfida contro la Roma

La Juventus di Allegri sarà costretta a rinunciare a Dybala e Alvaro Morata. Stando infatti a quanto riportato dall'emittente satellitare, i due giocatori dopo aver lasciato il campo nella giornata di ieri durante la gara con la Sampdoria si sono sottoposti a esami strumentali. Questi hanno confermato lo stop dei due calciatorim su cui Allegri non potrà contare almeno fino a dopo la sosta per le Nazionali. Morata dovrebbe restare fuori per circa un mese, mentre Dybala salterà la gara di Champions e il derby contro il Torino. L'argentino stando ai tempi di recupero potrebbe esserci per la sfida contro la Roma, ma le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

(Sky Sport)