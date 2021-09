Inter-Atalanta 2-2: Dimarco sbaglia un rigore all'86'. Gol annullato alla Dea al 90'

Quella tra Inter ed Atalanta è stata una partita pirotecnica. Uno dei big match di giornata, oltre a Lazio-Roma, è terminato sul punteggio di 2-2. Gli uomini di Inzaghi sono passati in vantaggio al 5' minuto con Lautaro Martinez, poi in 8 minuti i bergamaschi hanno ribaltato il risultato grazie alle reti di Malinovskyi e Toloi. I giocatori di Gasperini hanno chiuso il primo tempo in vantaggio. Al 71' Dzeko ha realizzato il gol del pareggio, ma la partita è scoppiata soprattutto negli ultimi minuti. A 4 minuti dalla fine Dimarco ha sbagliato un rigore ed al minuto 90 è stato annullato un gol all'Atalanta. Con questo pareggio l'Inter si trova al terzo posto con 14 punti, mentre l'Atalanta è quinta con 11 punti.