Igor Tudor, tecnico dell'Hellas Verona, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida delle 18:00 contro la Roma di Josè Mourinho. Come anticipato ieri dall'allenatore in conferenza stampa, non ci saranno Frabotta, Rüegg e Miguel Veloso. Ci saranno, invece, Lasagna e Simeone.