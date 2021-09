Buone e cattive notizie per Josè Mourinho in vista di Hellas Verona-Roma. Come scrive su twitter il giornalista del Corriere dello Sport Jacopo Aliprandi, ci sarà per la sfida del Bentegodi Henrikh Mkhitaryan, così come Karsdorp e Calafiori, tutti reduci da piccoli guai fisici. Out invece Matias Vina.