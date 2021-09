Giudice Sportivo: una giornata di squalifica a Mihajlovic, 10 mila euro di multa al Verona per cori discriminatori

Prima tranche di provvedimenti del giudice sportivo dopo le prime 7 partite della quinta giornata di Serie A. Scatta una giornata di squalifica per Nico Gonzalez - espulso per doppio giallo nel corso della partita con l'Inter -. Stessa sorte per Sinisa Mihajlovic, che ha dovuto lasciare anzitempo la panchina felsinea durante Bologna-Genoa.

Sanzione di 10.000 euro, poi, per l'Hellas Verona, a causa di alcuni cori discriminatori intonati dai suoi tifosi nel corso della sfida contro la Salernitana.

(legaseriea.it)

