Diramato il comunicato del Giudice sportivo al termine della quarta giornata di Serie A. Da segnalare i segnalare 10.000 euro di ammenda ai danni dell'Udinese, prossimo avversario dei giallorossi, a causa dei cori di offensivi dei propri tifosi ascoltati nella partita contro il Napoli di ieri sera. Per quanto riguarda la Roma, si segnala la prima sanzione per Jordan Veretout e la seconda ammonizione per Bryan Cristante.

(legaseriea.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE