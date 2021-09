Diramato il comunicato del Giudice sportivo al termine della terza giornata di Serie A. Nessun giallorosso viene fermato per un turno, ma da segnalare la prima ammonizione di Bryan Cristante e Roger Ibanez rimediate nella partita contro il Sassuolo. Tegola per la Lazio, visto che dopo i fatti di San Siro Maurizio Sarri è stato squalificato per due giornate.

(legaseriea.it)

