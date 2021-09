Solo 48 ore di lavoro per preparare il match con l'Udinese. La Roma, dopo la ripresa di ieri, è tornata in campo oggi per gli ultimi preparativi per il match del turno infrasettimanale di A. Lavoro atletico per i giocatori, passata poi alle esercitazioni con la palla medica. Non recupera Viña, che domani non sarà a disposizione di Mourinho.

